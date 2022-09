Con lo smart working aumenta lo stress ma si ha più tempo libero

Lavorando da casa si lavora di più rispetto a prima, con più stress, ma al tempo stesso si ha più tempo libero a disposizione. È quanto è emerso dal rapporto sul benessere nel lavoro da casa 2022 di NFON, che ha intervistato gli smart worker di sei Paesi europei. Quasi per 3 lavoratori su 10 con il lavoro agile è aumentato il carico di lavoro, mentre per 1 lavoratore su 4 è cresciuto il numero di ore che dedica al lavoro. Ma se aumenta il lavoro, al tempo stesso per il 36% degli intervistati lavorando da casa hanno più tempo da dedicare alla famiglia e agli amici, mentre quasi 3 lavoratori su 10 possono praticare più sport rispetto a prima. Un paradosso, però, solo all'apparenza. Evitando lunghi spostamenti e con una programmazione generalmente più flessibile nell'arco della giornata, se l'organizzazione è buona, è possibile avere più tempo a disposizione, grazie anche all'orario di lavoro personalizzato e l'alfabetizzazione digitale.