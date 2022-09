Incidente sul Gran Sasso, morti due scalatori: in corso il recupero dei corpi

Un tragico incidente è avvenuto nella giornata del 24 settembre sul Gran Sasso , ai pilastri di Pizzo Intermesoli: due scalatori, originari di Roma e Arezzo, hanno perso la vita. A nulla sono serviti i tentativi di contatto da parte dei familiari, poiché il loro cellulari sono risultati non raggiungibili. L'allarme è scattato nella serata, quando l'auto dei due risultava essere ancora parcheggiata ai Prati di Tivo. Inizilamente era stato detto che le vittime erano un uomo e una donna, ma solo successivamente si è appreso che le a perdere la vita sul Gran Sasso sono stati due uomini di 55 anni e di 42 anni , precipitati sul Corno Grande. In queste ore è in corso il recupero dei corpi da parte del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese. I due scalatori aveva scelto il Gran Sasso per un'arrampicata, attraverso la Via ferrata Intermesoli.

L'allarme e le procedure di soccorso

Dopo l'allarme, la Prefettura di Teramo ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna e ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico: sono partite delle squadre di terra dalla stazione di Teramo, che hanno ritrovato le macchine dei due alpinisti in prossimità della base per Intermesoli e malgrado le forti raffiche di vento e la pioggia, hanno raggiunto la base della parete, senza però riuscire ad individuare i due escursionisti. Nella mattinata di domenica 25 settembre l'elisoccorso con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino, dopo aver sorvolato la zona e in prossimità di Pizzo Intermesoli, ha rinvenuto in fondo ad un canale i corpi dei due uomini. I tecnici del Soccorso Alpino hanno allertato la Prefettura e hanno ottenuto dal magistrato il nulla osta per il recupero dei due alpinisti. Tra le ipotesi al vaglio anche le mutate condizioni climatiche di ieri, che potrebbero aver fatto precipitare i due scalatori.