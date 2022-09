Milano, 21enne urina su un autobus: arrestata

Nella notte del 24 settembre, una donna visibilmente alterata ed in stato di forte agitazione ha infastidito gli altri passeggeri arrivando ad urinare a bordo di un autobus a Milano. Dopo una segnalazione, sono giunti i Carabinieri alla fermata dell'autobus linea 87 di via De Marchi, dove hanno verificato l'ostilità della 21enne, che si è subito mostrata aggressiva nei loro confronti, colpendone uno di loro con un pugno sullo zigomo, mentre ad un altro dava un morso sul polso. Dopo averla neutralizzata, i carabinieri hanno messo la donna in sicurezza consentendo al bus di riprendere la corsa. L'episodio ha causato un'ora di ritardo del servizio sulla linea. Per la ragazza invece c'è stato l'arresto per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.