Donna sbranata da uno squalo bianco in acque poco profonde

Una donna di 39 anni è stata uccisa da uno squalo mentre stava facendo una nuotata mattutina. La turista non si era allontanata molto dalla riva, mantendosi dove l'acqua era bassa. Nelle immediate vicinanze della malcapitata, si trovavano un gruppo di bagnanti, che sono scappati via dopo aver udito le urla della signora. I fatti sono avvenuti nelle acque di Plettenberg Bay in Sud Africa.