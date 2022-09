Russia, un uomo convocato per andare in guerra in Ucraina spara al comandante

Non voleva combattere nella guerra in Ucraina, così un uomo, chiamato alla leva si è reso protagonista di n gesto estremo: ha sparato al comandante militare locale ferendolo gravemente in un centro di reclutamento in Siberia. Igor Kobzev,governatore della regione, ha dichiarato: "Il commissario militare Alexander Yeliseyev è in terapia intensiva, in condizioni molto gravi. L'uomo che ha sparato è stato arrestato. Sarà punito obbligatoriamente". La sparatoria è avvenuta nel centro di reclutamento militare della città di Ust-Ilimsk.