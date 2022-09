Russia, scoperto un nuovo virus proveniente dai pipistrelli

Scoperto in Russia nei pipistrelli un nuovo virus , che potenzialmente potrebbe essere in grado di infettare l'uomo , molto simile al Sar-Cov-2. Gli scienziati lo hanno chiamato con il nome di Khosta-2 e appartiene alla sottocategoria di coronavirus nota ai più con il nome di sarbecovirus. L'eccezionale scoperta è stata resa nota grazie ad una ricerca pubblicata su Plos Pathogens, dove un team di ricercatori della Washington State University's Paul G. Allen School for Global Health ha condiviso le proprie risultanze.

I dettagli su Khosta 2

Stando agli studiosi il nuovo virus potrebbe essere resistente ai vaccini anti-Covid attualmente in uso. Le proteine Spike di Khosta-2 potrebbero infettare le cellule umane, quindi resistere agli sia agli anticorpi monoclonali sia al siero di individui vaccinati per il Sars-Cov-2. Il virologo Michael Letko, che ha firmato la ricerca ha dichiarato: "La nostra ricerca dimostra ulteriormente che i sarbecovirus che circolano nella fauna selvatica al di fuori dell'Asia, anche in luoghi come la Russia occidentale, dove è stato trovato il virus Khosta-2, rappresentano una minaccia per la salute globale e per le campagne vaccinali in corso contro il Sars-CoV-2".