Cosa fare per mantenere il cervello giovane

Qual è il modo migliore per mantenere il cervello in salute? Secondo il team del Dipartimento di Psicologia dell'Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU) basta seguire tre semplici consigli: esercizio fisico, socialità e hobby. "Uno stile di vita attivo aiuta a sviluppare il sistema nervoso centrale e a contrastare l'invecchiamento del cervello - hanno spiegato i ricercatori dopo aver analizzato diversi esempi - Bisogna fare un piccolo movimento ogni giorno. Anche se si fa un lavoro sedentario che richiede molto tempo seduto, bisogna muoversi ogni ora almeno per pochi minuti".

Come proteggere il cervello dall'invecchiamento

I cervelli si sviluppano grazie alle interazioni e alle connessioni sociali. Per questo è necessario rimanere in contatto con le persone, perlopiù quelle più care e affini. Per prevenire l'invecchiamento preocce bisogna inoltre mantenere attivo il cervello con nuovi hobby o nuove abilità. Non è mai troppo tardi nella vita per imparare qualcosa di nuovo!