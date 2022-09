Matrimonio in grotta, prime nozze sotterranee a 100 metri di profondità

Gian Luca Gori e la fidanzata australiana Althea Mallee si uniranno in matrimonio a 100 metri di profondità nelle Grotte di Villanova (Udine), lo ha reso noto oggi il Gruppo Esploratori e Lavoratori locale. La cerimonia civile sarà celebrata il 1 ottobre nella Sala Regina Margherita. A officiare la cerimonia sarà Mauro Pinosa, vicesindaco di Lusevera. Dopo la chiusura della cerimonia, ci sarà anche un rituale celtico.

Matrimoni in grotta? Si possono fare

Grazie ad una decisione adottata di recente dall'esecutivo comunale, è possibile effettuare i fiori d'arancio anche in grotta: "Verrà allestita allo scopo a termini di legge", ha affermato Pinosa che ha poi aggiunto: "Un'altra chance di promozione e sviluppo turistico per le Grotte di Villanova e per tutta l'Alta Val Torre".