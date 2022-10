Addio alle mascherine sui mezzi pubblici: dove rimane l'obbligo

La risalita dell'indice Rt

La stagione autunnale, stando ai dati forniti dall'Iss, porterà una risalita dei contagi. Stando ai dati forniti dall'Iss a livello nazionale sono 325 i casi ogni centomila abitanti contro i 215 della settimana dal 16 al 22 settembre. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici da Covid è stato pari a 1, in aumento rispetto a 7 giorni fa e pari al valore soglia. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica. C'è grande preoccupazione per l'addio alle mascherine sui mezzi pubblici.

La preoccupazione degli esperti

Nino Cartabellotta, della fondazione Gimbe, ha dichiarato: "La ripresa della circolazione virale è ben documentata sia dall'incremento del tasso di positività dei tamponi, sia dalla netta risalita dei nuovi casi che fa già sentire i primi effetti sui ricoveri in area medica". Quindi ha poi proseguito dicendo: "Peraltro, accanto alla ripresa delle lezioni scolastiche, alla maggiore frequentazione dei luoghi chiusi e all'elevata percentuale di reinfezioni, l'imminente decadenza dell'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici contribuirà ad un ulteriore aumento della circolazione virale".