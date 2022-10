Non paga il pedaggio autosradale per 65 volte in due mesi: fermato

Passa per 65 volte il casello autostradale senza mai pagare il pedaggio . Il protagonista di questa assurda vicenda è un cittadino straniero proprietario di un furgone che ha percorso tutta Italia senza pagare negli ultimi due mesi del 2021 quanto dovuto, maturando un debito di 5.200 euro . L'impavido guidatore è stato individuato da una pattuglia in "borghese" della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polstrada di Trieste, durante un posto di controllo al confine italo/sloveno di Fernetti (Trieste) .

Cosa ha rischiato

L'uomo era stato segnalato per "insolvenza fraudolenta" nei riguardi della società Autostrade per l'Italia. Il conducente, dopo essere stato informato delle conseguenze penali della sua condotta, ha chiesto di poter estinguere il debito accumulato, avviando così la relativa pratica con gli addetti al Servizio di Esazione della Società Autostrade per l'Italia, che hanno incassato la somma dovuta.