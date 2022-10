Elon Musk presenta Optimus, prototipo di robot umanoide

È stato presentato il primo prototipo del robot umanoide Optimus proposto da Tesla Inc. che, salito "lentamente e goffamente" sul palco, si è "girato e ha salutato la folla esultante". Elon Musk ha detto al pubblico che il robot può fare molto di più di quanto non si sia potuto vedere. L'obiettivo è riuscire a realizzare un robot in volumi elevati a un costo che potrebbe essere inferiore a quello di un'auto, intorno ai 20mila dollari .

L'obiettivo di Tesla

Optimus potrebbe essere acquistato in un periodo di tempo che va dai tre ai cinque anni. È supportato da imponenti computer di intelligenza artificiale, usati per insegnare al robot come comportarsi. L'obiettivo di Tesla con la realizzazione di robot domestici simili agli umani è riuscire a far fare "cose utili" come preparare la cena, falciare il prato, tenere d'occhio una persona anziana. Secondo Musk il robot potrebbe essere utile nell'industria automobilistica e in altri settori per sopperire alla carenza di manodopera.

Il precedente Asimo

Tesla non è la prima casa automobilistica a sviluppare robot umanoidi. Insieme a Hyundai-Boston Dynamics, Honda ha lavorato su robot chiamati Asimo per quasi 20 anni. Nella sua forma finale un robot delle dimensioni di un bambino capace - senza cavo - di camminare, danzare, correre, salire e scendere le scale e manipolare oggetti con le sue dita.