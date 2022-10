Covid: in Giappone scadute 13,5 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca

13 milioni e mezzo di dosi scadute del vaccino anti-Covid di AstraZeneca sono finite nella spazzatura in Giappone, dopo che le autorità mediche hanno deciso lo stop alla distribuzione del siero della casa farmaceutica britannica. A farlo sapere il Ministero della Salute di Tokyo, che ha autorizzato da ora in poi solo le forniture delle aziende statunitensi, Moderna e Pfizer. Nel dicembre 2020 il governo nipponico aveva ordinato 120 milioni di fiale AstraZeneca, ma di queste solo 120 mila sono state somministrate alla popolazione. Tokyo ha poi cancellato un contratto per l'acquisizione di 62,3 milioni di dosi, per cederne gratuitamente 44 milioni ad altri Paesi tra l'Asia e l'Africa. Il resto dei vaccini è stato cestinato per via della scadenza.