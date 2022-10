Petraeus, ex capo CIA: "Nucleare? Distruggeremo truppe russe in Ucraina"

Gli Stati Uniti e gli alleati distruggerebbero le truppe della Russia e i loro equipaggiamenti in Ucraina se il presidente russo Vladimir Putin usasse armi nucleari. A dirlo è David Petraeus, generale dell'esercito Usa in pensione ed ex direttore della Cia, in un'intervista ad Abc News. "Solo per darvi un'ipotesi, risponderemmo guidando uno sforzo Nato, collettivo, che eliminerebbe ogni forza convenzionale russa che possiamo vedere e identificare sul campo di battaglia in Ucraina e anche in Crimea e ogni nave nel Mar Nero", ha detto Petraeus rispondendo alla domanda se l'uso di armi nucleari richiederebbe un intervento diretto degli Usa con la Nato nel conflitto.

Le rassicurazioni di Petraeus

Per Petraeus, un'eventualità del genere "non può restare senza risposta, ma non si espande, non è nucleare per nucleare. Qui non si vuole entrare in un'escalation nucleare ma bisogna mostrare che questo non può essere accettato in nessun modo". Poi ha aggiunto: "I russi hanno fatto soffrire Napoleone, i nazisti e via dicendo, ma non penso che Vladimir Putin sarà in grado di far soffrire l'Europa. L'Europa avrà un duro inverno, avrà flussi ridotti di gas, ma ce la farà e non penso che si dividerà sulla questione del sostegno all'Ucraina".