Twitter cambia e si avvicina a Tik Tok: nuove funzionalità in arrivo

Twitter pronto a cambiare. La piattaforma social aggiungerà presto nuove funzionalità per rendere più facile scoprire video dallo smartphone. In particolare, la società lancerà un rinnovato menu per raggruppare i migliori video online, da visualizzare in maniera simile a Tik Tok. Il social cinese, che sta guadagnando sempre più spazio tra i giovani, ha reso disponibile nei giorni scorsi il tasto 'non mi piace' per i commenti ai post degli iscritti. Per cercare di contenere l'ascesa del concorrente, Twitter sta inoltre accelerando i tempi per il rilascio del tasto 'modifica' dei tweet.