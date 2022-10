Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Svante Paabo

Il Premio Nobel per la fisiologia e la medicina di quest'anno è stato assegnato allo scienziato svedese Svante Paabo per le sue scoperte sull'evoluzione umana. La vittoria è legata, hanno spiegato dal Karolinska Institute di Stoccolma, "alle scoperte riguardanti i genomi degli ominidi estinti e l'evoluzione umana". "Paabo ha istituito una disciplina scientifica completamente nuova, la paleogenomica. Rivelando le differenze genetiche che distinguono tutti gli esseri umani viventi dagli omini estini, le sue scoperte forniscono la base per esplorare ciò che ci rende unicamente umani", hanno aggiunto. Il Premio Nobel consiste in un premio in denaro di 10 milioni di corone svedesi - circa 900mila euro - che sarà consegnato il prossimo 10 dicembre.