Hubble, arriva l'accordo tra Nasa e SpaceX per spostarlo su una nuova orbita

In attività dal 1990, Hubble, il primo telescopio spaziale, potrebbe non andare in pensione, ma avere una seconda vita grazie all'accordo firmato il 22 settembre scorso da Nasa e SpaceX, in seguito al quale è allo studio l'idea di agganciare il telescopio con una navetta Dragon dell'azienda di Elon Musk per spostarlo dalla sua orbita attuale a quella iniziale, distante 600 chilometri dalla Terra. Hubble, infatti, dovrebbe far rientro nel 2037 a causa del progressivo decadimento della sua orbita, attualmente a 535 chilometri dal nostro pianeta, ma questa manovra potrebbe prolungare la sua vita di altri 15-20 anni.