Kim Kardashian, multa della Sec per oltre 1 milione: pubblicità illegale di criptovalute

Brutte notizie per Kim Kardashian: l'influencer ha accettato di pagare più di 1 milione di dollari alla Sec, la Securities and Exchange Commission, per mettere una volta e per tutte la parola fine ad una controversia con la Consob Usa. Stando a quanto riferito dalla Cnbc, la star dei reality non avrebbe dichiarato quanto ha ricevuto per un post condiviso su Instagram nel quale pubblicizzava una società di criptovaluta.