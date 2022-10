Elon Musk ha condiviso su Twitter le sue condizioni per la pace Ucraina-Russia. Ovvero "rifare le elezioni nelle regioni annesse sotto la supervisione Onu", con la Russia "che lascia se questa è la volontà del popolo"; "la Crimea formalmente parte della Russia, come è stato dal 1738 (fino all'errore di Krusciov)"; "forniture d'acqua assicurate alle Crimea"; "l'Ucraina resta neutrale". Condizioni che a molti osservatori sembrano ragionevoli per aprire un tavolo di negoziati.