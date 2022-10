Corea del Nord lancia un altro missile: è allerta in Giappone

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico in direzione dell'isola principale più settentrionale del Giappone, Hokkaido , e della sua prefettura nordorientale di Aomori. Lo ha comunicato il governo nipponico. Tokyo ha diramato un allarme aereo, esortando i residenti a rimanere all'interno degli edifici. Il lancio è stato la dimostrazione di forza militare più eclatante da parte della Corea quest'anno. Il Paese ha accelerato i test missilistici a un ritmo record. Il test, il quinto round di lanci di missili in 10 giorni, arriva mentre la Corea del Nord usa una sospensione dei rapporti diplomatici con gli Stati Uniti per costruire un programma di armi nucleari a tutti gli effetti che minaccia gli alleati regionali degli Stati Uniti e Washington.

La risposta di Stati Uniti e Corea del Sud

Gli Stati Uniti si sono consultati con il Giappone e la Corea del Sud per una risposta "robusta" in seguito al lancio. Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jack Sullivan ha parlato separatamente con le sue controparti sudcoreana e giapponese per elaborare una "risposta internazionale adeguata e solida" e riaffermare "l'impegno ferreo" degli Stati Uniti nella difesa del Giappone e della Corea del Sud, ha affermato la portavoce Adrienne Watson in un comunicato. Il presidente del consiglio europeo Charles Michel ha invece scritto su Twitter: "Condanno fermamente il tentativo deliberato della Corea del Nord di mettere a repentaglio la sicurezza nella regione lanciando un missile balistico sul Giappone. Un'aggressione ingiustificata e una palese violazione del diritto internazionale. L'Ue è solidale con Giappone e Corea del Sud".