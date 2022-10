Scandalo nella NWSL: "Abusi e condotte inappropriate erano diventati sistemici"

L'accusa contro la NWSL

Dopo che un articolo di The Athletic, che aveva sottolineato l'esistenza di accuse per abusi sessuali contro Paul Riley, capo allenatore della North Carolina Courage, la NWSL era stata accusata. Nell'articolo una dozzina di atlete avevano fatto le loro rivelazioni e racconti. L’allenatore ha rigettato le accuse che gli sono state rivolte. Nel rapporto della Yates si legge che la lega e i team non hanno messo in atto "misure basilari" a tutela della sicurezza delle ragazze. In aggiunta la NWSL non ha saputo "rispondere in modo appropriato alle lamentele dei giocatori e alle prove di abusi". Cindy Parlow Cone, presidente dello U.S. Soccer ha affermato che il risultato dell'inchiesta "spezza il cuore e crea profondo turbamento. Gli abusi descritti non hanno scuse".