Kanye West nella bufera: alla sua sfilata magliette con la scritta 'White lives matter' e il volto di Papa Giovanni Paolo II

Kanye West é tornato a far parlare di sé per l'ennesima provocazione avvenuta nel corso della sua ultima collezione presentata alla settimana della moda di Parigi, dove l'ex di Kim Kardashian ha portato in passerella delle Tshirt con la scritta 'White Lives Matter' da una parte e il volto di Papa Giovanni Paolo II dall'altra. L'iniziativa non è piaciuta e sono subito giunte le reazioni indignate di organizzazioni e attivisti ma anche di migliaia di persone sui social media.