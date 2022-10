Covid, aumentano i positivi e le vittime: tasso al 20,1%

Il numero dei casi di Covid-19 da inizio pandemia

Il totale dei casi rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.602.840. si registra un lievo aumento dei pazienti in Terapia Intensiva, che da 140 sono arrivati a 155. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.814 (ieri erano 4.520), cioè 294 in più. Gli attualmente positivi sono 491.811. Dimessi e guariti sono 21.933.772 , mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 177.257.