Iran, studentesse si tolgono il velo in pubblico: il gesto per la morte di Mahsa Amini

Nuove proteste si sono registrate nelle scorse ore ad opera delle studentesse delle scuole superiori in varie città dell'Iran, che si sono tolte il chador in pubblico. Lo hanno fatto per manifestare il proprio dissenso per la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta il 16 settembre a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non indossava correttamente il velo. Lo rende noto la Bbc sul suo sito, pubblicando alcuni video dove si vede una studentessa col capo scoperto intenta a gridare per le vie cittadine "morte al dittatore". Un chiaro riferimento alla Guida Suprema Alì Khamenei. Il chador è obbligatorio in pubblico in Iran dopo la rivoluzione islamica del 1979.