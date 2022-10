Ucraina: due giocatrici di basket trovano rifugio in Canada

Due giocatrici di basket ucraine, Vika Kovalevska e Vlada Hozalova, hanno trovato un breve rifugio dalla guerra nella loro patria giocando per l'Università di Lethbridge in Alberta, in Canada. La coppia è fuggita dalle loro case ucraine ed è arrivata in Canada lo scorso maggio. Kovalevska e Hozalova sono amiche, entrambe hanno giocato a livello internazionale per la squadra femminile under 20 dell'Ucraina. Anche se erano giocatrici professioniste in Europa potranno competere a livello di College in Canada. Dicono che il basket abbia fornito una gradita distrazione dal guardare le notizie a casa loro. Lo sport è la fuga perfetta perché "non c'è tempo per pensare ad altro", ha sottolineato la Kovalevska.