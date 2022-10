Pier Paolo Pasolini, a Roma un torneo di calcio a 100 anni dalla nascita

Primo torneo di calcio popolare dedicato a Pier Paolo Pasolini : l'evento si terrà sabato 8 ottobre , a partire dalle ore 10, presso il campo sportivo di Bastogi (in via Francesco Torta) a Roma . L’iniziativa, realizzata in collaborazione tra la Rete dei gruppi informali e associazioni del Municipio XIII e la presidenza del Municipio XIII di Roma Capitale, durerà l’intera giornata. La mattina sarà dedicata alle squadre di bambine e bambini e dagli Amici del doposcuola di Bastogi (con premiazioni previste per le ore 12.30). Dalle ore 14.30, si svolgerà invece il torneo degli adulti durante il quale si sfideranno le squadre Asd Atletico Diritti, Asd Pineta Sacchetti, Bastogi Street e Pasolini Calcio. Le premiazioni sono previste per le ore 18.30.

Il torneo Pasolini per aiutare le persone del territorio

I promotori dell'iniziativa commentano dicendo: "Partendo dalla necessità di una progettazione sul territorio in termini di spazi pubblici e fruibili e di rigenerazione sociale è partita questa collaborazione tra la nostra Rete e le istituzioni municipali. L’idea è quella di mettere al centro dell’azione amministrativa i bisogni delle persone del territorio, anche attraverso la valorizzazione delle tante esperienze associative e non, che lo animano. L’occasione dell’anno Pasoliniano è diventata il vettore per sperimentare questa modalità. La prima tappa di questo progetto è il torneo di calcio popolare Pasolini che abbiamo scelto di realizzare a Bastogi grazie all’aiuto e all’ospitalità di alcune realtà e persone che da anni animano quel pezzo di territorio, portandolo fuori dalla consueta narrazione che lo accompagna. Sarà una giornata di festa e un’occasione per ridare il giusto protagonismo a una realtà spesso raccontata in maniera parziale. L’evento è pensato non solo per le celebrazioni del 2022 ma da replicare negli anni a venire”. Aderiscono alla rete delle associazioni e dei gruppi informali del Municipio XIII Cattive Ragazze, Fridays For Future, Associazione Dario Simonetti, Associazione famiglie arcobaleno, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie Roma, Coordinamento Genitori Democratici XIII, Associazione culturale Fuori Contesto, Collettivo NiNaNd@, Reds, Il pane e le rose, Social Street Fornaci e Collettivo Caos.