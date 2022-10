Caro bollette, allarme settimana bianca: tutti i rincari sulle tariffe

Il caro-energia colpisce anche il comparto della montagna, con rincari che interessano prezzi e tariffe di tutto il settore e fanno salire alle stelle i costi della classica "settimana bianca". A denunciarlo Assoutenti, che ha messo a confronto le tariffe praticate lo scorso anno dai principali impianti italiani con quelle in vigore per la prossima stagione sciistica. Solo per lo skipass, chi sceglierà le Dolomiti recandosi in una delle località del maggiore comprensorio d'Italia (Dolomiti Superski) dovrà mettere in conto una spesa per il biglietto giornaliero pari a 74 euro in alta stagione, contro i 67 euro dello scorso anno, con un aumento della tariffa del +10,4%. L'abbonamento stagionale passa invece dagli 870 euro di un anno fa a 890 euro (se acquistato fino al 24 dicembre; dopo Natale 950 euro contro i 930 euro del 2021).