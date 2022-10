Angela Lansbury, addio alla Signora in Giallo

Angela Lansbury: una lunga carriera di successi

La star di Hollywood ha conquistato cinque Tony Award, fra i quali uno nel 1966 per 'Mame' e poi ancora nel 2009, a 83 anni, per 'Blithe Spirit'. Il suo inizio al cinema risale però risale al 1957 in 'Hotel Paradiso'. Lansbury è nata nel Regno Unito il 16 ottobre del 1925. Fuggita dall'Inghilterra quando era un'adolescente per sfuggire ai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, si trasferì negli Stati Uniti, dove iniziò presto a farsi strada nel mondo dello spettacolo e dei musical. A 19 era già sotto contratto con la Mgm a Hollywood dopo aver esordito un anno prima nel thriller 'Gaslight'. La massima notorietà la si deve al personaggio di Jessica Fletcher nella serie tv americana 'Murder, she wrote' (che in Italia ha preso il titolo de 'La signora in giallo'), ma Angela Lansbury è stata protagonista di altri memorabili film. Indeminticabili le sue interpretazioni in Angoscia e in Gran Premio (dove ha impersonato il ruolo della sorella maggiore di una giovanissima Liz Taylor), ma anche in Va' e uccidi, ed il sempre eterno film per bambini Pomi d'ottone e manici di scopa. Tra le sue interpretazioni migliori anche quella al fianco di Peter Ustinov in Assassinio sul Nilo e Miss Marple in Assassino allo specchio.

Il riconoscimento ricevuto dalla regina Elisabetta II

Angela Lansbury ha recitato anche al fianco delle star del cinema di Hollywood, come Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Vincente Minnelli e Frank Sinatra. La sovrana inglese Elisabetta II l'ha insignita del titolo di Dama della Regina. Con talento, coraggio e tenacia è riuscita a farsi amare dal grande pubblico televisivo e non solo rimanendo per sempre nel cuore e nella memoria di grandi e piccoli. Quando il cinema la riteneva non più congeniale, trovò il filone giusto nella tv, consacrandosi a livello mondiale.