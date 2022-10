In tribuna a Psg-Benfica The King of the North!

Kit Harington è stato spettatore d'eccezione al Parc del Princes per la partita Paris Saint Germain-Benfica che si è disputata martedì 11 ottobre. L'attore, che interpreta il ruolo di Jon Snow in Games of Thrones , ha seguito il match parigino con grande passione ed interesse, nonostante la sua squadra del cuore sia il Manchester United.

L'incontro con Messi

Tra gli spettatori in tribuna anche Lionel Messi, che a causa di un "piccolo fastidio muscolare" non è riuscito a difendere il Psg per la seconda volta. La sfida tra il club parigino ed il Benfica per i quarti di Champions League, è stata l'occasione per incontrare 'The King of the North'. La moglie di Messi, Antonela, ha poi condiviso sul suo profilo Instagram una story in cui si vede la coppia insieme all'attore inglese. A commento dello scatto si legge: "Lord Commander, Jon Snow". Parole che attestano quanto la Roccuzzo sia fan della celebre serie.