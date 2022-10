Felix Baumgartner: il ricordo della sua impresa memorabile quando superò la velocità del suono

Baumgartner e la lunga preparazione

L'austriaco del team Red Bull ha ricordato che per la sua impresa si è preparato a lungo: "Ci sono voluti cinque anni di preparazione perché era una missione molto complessa in cui nulla poteva andare storto Abbiamo avuto centinaia di incontri con scienziati, ma il rischio non può mai essere coperto al 100%". Ed ancora sui rischi che poteva correre ha ammesso: "C'era molta pressione con i palloncini, perché prima del tentativo ufficiale ne avevamo esauriti diversi nei test e ne era rimasto solo uno, quindi dovevamo farlo bene. Inoltre, ciascuno di loro ha impiegato sei mesi per costruire e costare un'enorme quantità di denaro. Una volta in aria, c'erano altri rischi: la mongolfiera avrebbe raggiunto i 35.000 metri? Saresti in grado di aprire la porta della capsula? La tuta funzionerebbe? Sarebbe in grado di controllare la caduta...?".

Le emozioni provate

A chi gli ha chiesto quali furono i pensieri e le emozioni provate, Felix ha replicato: "Non hai tempo per pensare perché stai accelerando a 890 miglia orarie in 55 secondi, stai viaggiando più veloce di un proiettile. Una volta che ho iniziato a girare, mi sono dovuto preoccupare di come avrei potuto fermarlo, per fermare quel giro eseguendo manovre speciali cercando di capire cosa fare. Una volta che sono riuscito a controllare la situazione, ho iniziato a godermela di più". Una volta rotto il muro del suono e tornato a Terra, il pilota ha pensato: "Quando sono atterrato sono stato sollevato per la prima volta di essere vivo, ma in realtà l'unica cosa che mi importava in quel momento era sapere se ce l'avevo fatta. Ho dovuto aspettare 10 minuti strazianti, in mezzo al deserto, perché il tecnico controllasse tutti i dati. È uscito e mi ha fatto l'occhiolino, quindi sapevo che ce l'avevamo fatta. A quel tempo, sono diventato il primo essere umano nella storia a rompere la barriera del suono. Era la persona più felice del pianeta".