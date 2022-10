La rivoluzione di Carlo III: in vendita i cavalli della regina Elisabetta

Gli amati cavalli da corsa della regina Elisabetta presto saranno venduti all'asta . La notizia che arriva dal Daily Mail, riporta dell'intenzione del neo re Carlo III di cedere parte della preziosa scuderia di campioni ereditati dall'amata madre. Sulla lista dei purosangue che andranno in vendita ci sarà anche Love Affaris , che con la sua vittoria regalò una gioia immensa alla monarca prima della sua morte. Il padre di William e Harry pare metterà all'asta anche Just Fine , il primo cavallo che ha vinto con il nuovo sovrano.

L'asta dei cavalli di Elisabetta II

Stando alle indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, la vendita all'asta sarà effettuata da Tattersalls, dove sarà possibile acquistare un terzo dei trentasette cavalli da corsa di Elisabetta II. Tra i possibili acquirenti anche molti sceicchi e membri di case reali arabe. Stando alla stampa inglese, la vendita rientra nella politica di snellimento dei costi messa in atto dal nuovo re. Una fonte vicina a Buckingham Palace ha assicurato che la il legame tra la famiglia reale inglese e l'industria delle corse di cavalli continuerà. Queen Elisabeth aveva una passione per i cavalli. Si stima che lo scorso anno i suoi cavalli avevano portato a casa ben 36 vittorie per un montepremi pari a 590mila sterline.