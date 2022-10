Zaynab Dosso, l'insulto, l'indifferenza e lo sfogo sui social: cosa è successo

La denuncia di Zaynab Dosso

Ma a ferire la sportiva non sono state solo le parole di quella donna, ma anche l'indifferenza generale. "Non mi sento tutelata", ha scritto, per poi sottolineare: "Non sono scioccata perché lei mi ha dato della P. o che mi dicesse di tornarmene nel mio paese, ma che tutti quelli che erano intorno a noi erano in silenzio. Alcuni ridevano". Ed ancora: "Questa storia mi ha stravolto, ho il cuore spezzato, mi sento violata. Era un locale affollato, tutti hanno sentito e nessuno ha reagito". Poi l'appello ai politici: "Sarebbe bello che chi ha vinto le elezioni desse un segnale forte contro il razzismo".