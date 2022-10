Federico Fashion Style, Letizia e il matrimonio: l'annuncio sorprende tutti

Federico Fashion Style e la moglie Letizia Porcu si sono ufficialmente lasciati. L'annuncio è arrivato sul profilo Instagram di Letizia: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia" ha scritto la ragazza su Instagram Stories. La coppia si divide dopo un rapporto sentimentale molto lungo, durato ben 17 anni. Durante questa lunga relazione Federico e Letizia hanno anche avuto una figlia, Sophie Maelle. Ancora sconosciute le cause della rottura tra i due ma comunque non sembrano esserci particolari tensioni all’interno della coppia: la decisione sarebbe arrivata di comune accordo. Sul profilo di Federico Fashion Style ancora nessuna conferma e nessun commento.