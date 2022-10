Franco Gatti, i Ricchi e Poveri e il Genoa piangono l'addio

TORINO - Lutto nel mondo della musica. E' morto a Genova all'età di 80 anni Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri. L'artista si era allontanato dal gruppo da diversi anni, in seguito alla morte avvenuta nel 2013 del figlio Alessio. Ad annunciare la scomparsa di Franco Gatti sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco", dicono addolorati. Da quasi dieci anni non faceva più parte del gruppo musicale, ma aveva partecipato alla reunion del 2020 in occasione del Festival di Sanremo.