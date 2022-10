Gubbio, pesce crudo al ristorante: dissenteria e diarrea, scene di panico, l’incredibile racconto

Doveva essere una giornata all'insegna dell'allegria e del divertimento in compagnia e del buon cibo, invece si è trasformata in uno dei peggiori incubi, con decine di persone che si sono sentite molto male, dopo un pranzo a base di pesce consumato in un ristorante di Gubbio. I fatti, risalenti a quanche settimana fa, sono stati divulgati solo nelle scorse ore.