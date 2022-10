L'orologio Emoji che costa oltre un milione di euro: pazzesco in Svizzera

Richard Mille, azienda di lusso di orologeria, ha lanciato l'orologio con emoji. A rendere particolare ed esclusivo tale oggetto, non è solo la simpatica faccina sorridente, ma anche il costo esorbitante, che non proprio tutti possono permettersi. L'RM 88 Automatic Tourbillion Smiley è venduto al prezzo di 1,18 milioni di franchi svizzeri. Ci sono voluti tre anni per sviluppare il solo calibro automatico CRMT7, in modo da lasciare spazio all'interno della cassa dell'orologio per una collezione di sculture in 3D fatte a mano in oro giallo.