Kevin Spacey prosciolto: cadute le accuse di molestie

Kevin Spacey non è colpevole delle molestie a Anthony Rapp risalenti al 1986. Il tribunale federale di Manhattan ha letto il verdetto della giuria, che si è espressa in favore dell'innocenza dell'attore premio Oscar. Con tale decisione si è portato a termine un processo civile nato subito dopo l'onda del movimento MeToo. L'accusa, sulla scorta delle dichiarazioni fatte dalla presunta vittima, aveva chiesto un risarmento di 40 milioni di dollari. Inutili quindi i tenatativi dei legali di Rapp di convincere i giurati a condannare Spacey per quanto avvenuto nell'appartamento dell'attore dopo una festa.