WhatsApp non funziona per due ore: ripartono i messaggi tra utenti e chat

WhatsApp down dalle 8:30 circa di martedì 25 ottobre sono stati in tanti a segnalare disservizi sul sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook). Al momento non è chiaro quali località abbia coinvolto il malfunzionamento. Offline anche nella versione desktop, e funziona a macchia di leopardo.

WhatsApp e il tweet del Torino

Tra le segnalazioni fatte a Downdetector.com, l'impossibilità di inviare messaggi ai gruppi e alle chat singole, la mancata comparsa della doppia spunta della ricezione messaggi. Alcuni utenti hanno provato a disinstallare l'app e a reinstallarla, ma senza successo. Questo non è il primo disservizio dell'azienda. L'ultimo risale a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un 'down' di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per sei ore. Sui social, specialmente su Twitter, è apparso subito l'hashtag #whatsappadown, scatenando anche l'ironia. Tra i tanti a fare del sarcasmo anche la squadra di calcio del Torino, che ha scritto: "Noi che corriamo su Twitter per vedere che succede".

WhatsApp riparte

Pian piano stanno ripartendo i messaggi tra gli utenti singoli e nelle chat, diminuiscono le segnalazioni di disservizi da tutto il mondo sul sito Downdetector.com. La chat di proprietà del gruppo Meta è diventata una infrastruttura in molti mercati, utilizzata da 2 miliardi di persone, anche istituzioni e governi e sempre più importante con lo smart working. A partire dal 2020, il servizio è stato utilizzato per inviare oltre 100 miliardi di messaggi al giorno.