Eclissi lunare e Luna Piena rossa: quando e dove vederle

Una spettacolare eclissi di luna totale è attesa per martedì 8 novembre. L'aateso fenomeno astronomico si manifesta in concomitanza con la Luna Piena. Ad essere coinvolto, nei dettagli, è il plenilunio di novembre, ovvero la Luna Piena del Castoro, che deve il suo nome dalla tradizione dei nativi americani. In questo mese i castori si rifugiano nelle loro tane per andare in letargo. Un momento che, in passato, i cacciatori aspettavano perché più propizio per cacciare tali animali.