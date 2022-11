Vinto in California il jackpot più alto della storia: oltre 2 miliardi di dollari!

È stato aggiudicato il jackpot record da 2,04 miliardi di dollari della lotteria Powerball. Il biglietto è stato venduto a Altadena, in California, secondo quanto annunciato su Twitter da California Lottery. I risultati pubblicati sul sito Powerball.com indicavano che c'era un unico vincitore che aveva indovinato i sei numeri dell'estrazione. L'annuncio dei numeri vincenti, previsto nella serata di lunedì, era stato rimandato a martedì mattina, perché una delle 48 lotterie statali che concorrono al Powerball aveva chiesto più tempo per espletare le operazioni. I numeri vincenti sono: 10-33-41-47-56, con il numero Powerball 10. Il vincitore potrà optare per un pagamento cash equivalente alla metà del jackpot o per il pagamento completo della somma nell'arco di 30 anni.