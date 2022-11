Russia, caso Griner: la giocatrice è stata trasferita in una colonia penale

MOSCA (Russia) - Brittney Griner, cestista Wnba, è stata trasferita in una colonia penale. A rendere nota la notizia il suo team legale. La Griner era stata condannata a 9 anni per possesso di una piccola quantità di olio di cannabis, ed era stata trasferita da un centro di detenzione il 4 novembre mentre ora è in viaggio verso una colonia penale (di cui non è nota l’esatta posizione). Intanto la Casa Bianca, attraverso la segretaria stampa Karine Jean-Pierre, ha diramato un comunicato sulla situazione della Griner: “Ogni minuto che Brittney Griner deve sopportare una detenzione illegittima in Russia è un minuto di troppo. Come Amministrazione continuiamo a lavorare incessantemente per la sua liberazione. Il Presidente ha dato indicazione per far valere sui suoi carcerieri la necessità di migliorare le sue condizioni e i trattamenti a cui potrebbe essere soggetta nella colonia penale".