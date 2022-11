LOL 3 - Chi ride è fuori: cast e quando inizia. Che nomi tra i concorrenti!

Le regole dello show

I concorrenti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room che sarà guidata ancora una volta dal duo Fedez- Frank Matano, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Lo show sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023.