CiccioGamer89 nei guai, denunciato per evasione fiscale: ecco la cifra non dichiarata

ROMA - I finanzieri hanno denunciato lo youtuber CiccioGamer89 (3,5 milioni di followers) alla Procura della Repubblica per omessa dichiarazione dei redditi e dell'Iva: negli ultimi 5 anni avrebbe dimenticato di dichiarare al Fisco oltre 1 milione di euro! Le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno fatto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell'uomo che della società a lui riconducibile, contestandogli l'omessa presentazione della dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell'Iva: oltre 400.000 euro e dell'IVA per circa 160.000 euro. Un'operazione meticolosa che ha consentito alle forze dell'ordine di ricostruire analiticamente il volume del fatturato dell'imprenditore e della società analizzando dei contratti di partnership stipulati con il colosso multimediale Google Ireland e con alcune agenzie di sponsorizzazione.