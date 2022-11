Elon Musk, una mega statua recapitata all’uomo più ricco del mondo: ecco perché (e quanto è costata)

Un gruppo di imprenditori di cryptovalute ha raggiunto il quartieri generale di Tesla, nella speranza di incontrare Elon Musk , l'uomo a cui hanno dato il nome della loro valuta. Il tycoon ha accettato un omaggio davvero eccezionale, ovvero una scutura pesantissima raffigurante un Mr. Musk-capra a testa alta che cavalca un razzo . Una trovata davvero originale per una campagna di marketing.

Elon Goat: le parole dei creatori

L'idea di dedicare una crytovaluta ed una statua al tycoon e proprietario di Twitter nasce dal profondo rispetto che i creatori della nuova valuta hanno nei suoi confronti. Per la scultura è stata spesa la cifra di 600mila dollari dove è presente anche una collana di dogecoin. I creatori hanno posizionato l'opera davanti gli uffici di Tesla, ma Musk pare non ci fosse. Un agente di sicurezza si è avvicinato al gruppo dicendo che non avrebbe potuto accettare al posto del CEO, ma che avrebbero trovato un posto nella proprietà qualora Musk avesse approvato. Ancora si attende la risposta del miliardario. "Sono abbastanza certo che lo sappia, è dappertutto su Twitter", ha aggiunto l'agente.