Kirstie Alley, morta a 71 anni l'attrice di 'Senti chi parla': l'omaggio di John Travolta

Kirstie Alley è morta lunedì 5 dicembre all'età di 71 anni. Ll’attrice, due volte vincitrice dell’Emmy, ha raggiunto la massimo notorietà per il ruolo di Rebecca Howe nella sitcom 'Cin cin', ma anche per aver recitato in molti film tra cui 'Senti chi parla' al fianco di John Travolta.