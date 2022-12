Griner libera: scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti

Brittney Griner, la cestista americana detenuta da mesi in Russia, è stata liberata nell'ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. "Ho parlato con lei - ha twittato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden - E' al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa". Le trattative per il rilascio di Griner sono andate avanti per settimane e lo scorso giovedì il presidente Joe Biden ha dato il via libera definitivo allo scambio di prigionieri, avvenuto negli Emirati Arabi Uniti. Per la liberazione di Griner gli Stati Uniti hanno rilasciato Viktor Bout, conosciuto anche come il mercante di morte e condannato nel 2012 a 25 anni di carcere.