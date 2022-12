TORINO - Lapo Elkann manda un messaggio di speranza via Twitter a una persona speciale: «Un abbraccio ad un amico al quale voglio molto bene: Sinisa Mihajlovic. L’affetto di molti di noi spero arrivi a te e alla tua famiglia !! Tvb e desidero vederti presto». "Miha" sta combattendo da autentico guerriero: gli appassionati, i tifosi, gli amici, chi lo conosce e chi lo ha visto solo in tv, tutti scendono in campo con lui.