Juventus Club Cercola, una raccolta fondi per le vittime dell'alluvione a Ischia

Nella notte tra il 25 e 26 novembre 2022 l’isola di Ischia è diventata, ancora una volta, vittima del maltempo. Le forti piogge che l’hanno colpita hanno provocato una frana che, dal monte Epomeo, è arrivata fino al mare, abbattendosi sul comune di Casamicciola Terme, dove purtroppo ci sono state diverse vittime. Alla serie di aiuti per la popolazione e le vittime dell'isola ha partecipato anche lo Juventus Club di Cercola che tramite la propria pagina Facebook ha informato tutti sulla buona riuscita della raccolta fondi per Ischia: "Buonasera a tutti e con estremo orgoglio vi mettiamo a conoscenza della prima spedizione per l‘EMERGENZA ISCHIA è andata a buon fine. Le foto in allegato mostrano la sede di Cercola , il traporto al corriere e l’arrivo alla CARITAS di Ischia. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, alle sezioni per il loro sforzo e allo Juventus club Ischia per l’apporto fotografico su Ischia. Questo è da considerarsi un punto di partenza e non di arrivo. Da martedì 27 inizierà la seconda raccolta presso la sede di Cercola. Grazie a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. La presidenza"