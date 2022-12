Papa Francesco e la rivelazione sulla salute di Ratzinger: "Pregate per lui"

Papa Francesco ha sorpresto tutti durante l'ultima udienza generale del 2022, parlando del suo predecessore, Benedetto XVI , che è molto ammalato . "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa", ha affermato il Santo Padre. Poi ha aggiunto in riferimento a Joseph Ratzinger : "è molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa".

Le parole per l'Ucraina

Nel corso dell'incontro Bergoglio ha parlato anche della guerra in Ucraina: "Il Bambino di Betlemme doni la sua luce ed il suo confroto" e "conceda alla martoriata Ucraina, oppressa dalla brutalità della guerra, il sospirato dono della pace". Ogni occasione è buona per il Sommo Pontefice per chiedere il cessare il fuoco in territorio ucraino.