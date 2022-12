Atterraggio d'emergenza su una montagna, le incredibili immagini dal Trentino

L'area sul gruppo del Lagorai, in Trentino, dove ieri un aereo da turismo ha effettuato un atterraggio di emergenza in seguito a un probabile guasto, è stata messa in sicurezza. Il velivolo è stato ancorato a un masso affinché non scivoli ed è sotto sequestro. Il nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento ha trasportato ai piedi di Cima Cece il nucleo Saf del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, che ha anche svuotato il serbatoio dell'aereo.