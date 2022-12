Andrew Tate arrestato, la pizza traditrice e Greta Thunberg: cosa è successo

Colpo di scena per Andrew Tate che nelle scorse ore è stato arrestato insieme al fratello in Romania nell'ambito di un'indagine per traffico di esseri umani, stupro e associazione a delinquere. Nei giorni scorsi l'ex kickboxer era stato protagonista di uno scambio di tweet con l'attivista Greta Thunberg. L'atleta inglese si era vantato di possere 33 auto dalle enormi emissioni. Parole che hanno suscitato la reazione della giovane svedese che lo ha invitato a farsi una vita.